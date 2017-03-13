Немецкая авиакомпания Condor Airlines начала бронировать авиабилеты из ряда американских городов в Киев. Такая функция появилась на сайте компании, сообщает LIGA.net.

С 20 марта начнутся полеты в Киев из следующих городов США: Анкоридж (Аляска), Биллингс (Монтана), Бойсе (Айдахо), Бозмен (Монтана), Уэнатчи, (Вашингтон), Юджин (Орегон), Фэрбанкс (Аляска), Фресно (Калифорния), Спокан (Вашингтон) и Джуно (Аляска).

Condor Airlines - немецкая авиакомпания, основанная в 1955 г. и выполняющая полеты в страны Средиземноморья, Европу, Азию, Африку, Северную и Южную Америку и на острова Карибского бассейна. Ее основная база - аэропорт Франкфурта; второй хаб - Мюнхен. Штаб-квартира находится во Франкфурте-на-Майне, с дополнительным офисом в городе Оберурзель. Собственником авиакомпании является Thomas Cook Group.

Напомним, ранее сообщалось, что ирландская авиакомпания Ryanair может открыть рейсы из Познани в Украину.