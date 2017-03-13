Спикер парламента Андрей Парубий предлагает народным депутатам начать пленарную неделю с ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, он заявил, открывая заседание согласительного совета.

«Предлагаю, чтобы мы нашу рабочую неделю начали с ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой. Это без преувеличения исторический и важный документ для усиления экономики Украины», - сказал он.

По словам главы ВР, с момента вступления в действия Соглашение открывает для украинских экспортеров 98% канадского рынка товаров.

«Ввозные пошлины для сельскохозяйственных и промышленных товаров из Украины в Канаду будут немедленно отменены», - завил Парубий.

Напомним, 11 июля 2016 года Украина и Канада подписали Соглашение о создании зоны свободной торговли.

14 декабря Нижняя палата парламента Канады одобрила соглашение о ЗСТ во втором чтении.

9 марта 2017 года соглашение ратифицировала верхняя палата парламента Канады – Сенат.