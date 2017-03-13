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Букмекеры прогнозируют победу на песенном конкурсе «Евровидение-2017» участнику из Италии Франческо Габбани.

Рейтинг букмекеров опубликован на сайте Eurovisionworld.

На втором месте оказалась Бельгия, на третьем - Швеция. На четвертом месте находится Португалия, России прогнозируют пятое место, а Украине – 27.

Напомним, 62-й международный песенный конкурс «Евровидение-2017» весной примет столица Украины. В конкурсе будут участвовать 43 страны. Это рекордное количество, за всю историю «Евровидения» оно повторялась лишь дважды – в 2008 и 2011 годах. Главной ареной станет Международный выставочный центр. Полуфиналы «Евровидения-2017» в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.

 
ForUm

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