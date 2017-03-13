За прошедшую неделю в ходе боевых действий были убиты 16 членов незаконных вооруженных формирований, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
«За прошедшую неделю (6-12 марта) в результате ответного огня сил АТО потери противника составили: убитыми - 16 и ранеными - 35 российских военнослужащих», – говорится в сообщении.
В ГУР подчеркнули, что «военнослужащие российских оккупационных войск, получившие тяжелые ранения в ходе боевых действий, направляются для дальнейшего лечения в гражданские медицинские учреждения на территории РФ». «В частности, тяжелораненые военнослужащие 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК проходят лечение и реабилитацию на базе ОАО «Санаторий Вешенский» в Ростовской области РФ», – сказано в сообщении.
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