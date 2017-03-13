В Харьковской епархии Украинской Православной Церкви прокомментировали информацию о якобы сепаратистской деятельности и аморальном поведении иерея Александра Каневского, распространенную одним из центральных украинских телеканалов.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в заявлении, размещенном на официальном сайте епархии, говорится о том, что журналист в своем сюжете обвиняет священника «в действиях сепаратистского характера», при том, что общественное служение священника много лет носит публичный характер.

«Свободное выражение своего мнения не запрещено действующим законодательством и является конституционным правом каждого гражданина Украины. По линии судебных органов никаких рассмотрений дел о правонарушениях указанного клирика зафиксировано не было», - говорится в заявлении.

Что касается обвинения иерея Александра Каневского в аморальном поведении, в Харьковской епархии УПЦ обращают внимание на то, что в скандальном видео, которое якобы случайно было найдено в интернете, по словам автора сюжета показан «человек похожий на отца Александра». При этом на раскадровке соответствующего видео на момент, когда журналист смотрел упомянутый ролик, статистика определяла всего лишь один просмотр.

В Харьковской епархии УПЦ допускают, что «скорее, речь может идти о легализации через сюжет заранее подготовленной постановки, а также заказной дискриминации клирика УПЦ».