Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о подъеме уровней воды на реках Украины, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, 13 марта на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая и Винницкая области) ожидается рост уровней воды на 0,2-0,7 м, местами возможен начальный выход воды на заводь.

На равнинных реках Украины будет развитие весеннего половодья с выходом воды на отдельные пониженные участки пойм (удержание воды на ней) в бассейнах Припяти, Северском Донце, притоках Среднего Днепра без угрозы негативных последствий.