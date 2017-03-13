также в разделеОбщество
Люксембург выделит Украине на гуманитарные проекты €500 тысяч 6
Насиров не будет просить друзей внести за него залог 9
Зубко: Опасные работы на шахте «Степная» проводились без разрешения 7
Илон Маск готов помочь Украине с энергоэффективностью 26
Блокадники «Л/ДНР» заявили о разгоне редута в Кривом Торце 37
Авдеевке дали свет 13
Аброськин заявил о фейковом письме о разгоне блокады ОРДЛО 25
Штаб изменит механизм пропуска волонтеров в зону АТО 15
Суд оставил Насирова под стражей 40
МИД требует освободить задержанных в Крыму правозащитников 12
ФСБ задержала на границе с Крымом двух правозащитников 28
В Кропивницком психбольной пытался взорвать многоэтажку 25
Букмекеры назвали победителя «Евровидения-2017» 187
ЕС еще на полгода продлил санкции против РФ 177
Суд не разрешил Насирову выйти из стеклянного бокса 81
Захарченко решил установить «госграницу ДНР» 586
Полиция: Ограничений на въезд волонтеров в зону АТО нет 32
В Авдеевке начали ремонтировать поврежденные ЛЭП 25

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о подъеме уровней воды на реках Украины, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, 13 марта на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая и Винницкая области) ожидается рост уровней воды на 0,2-0,7 м, местами возможен начальный выход воды на заводь.

На равнинных реках Украины будет развитие весеннего половодья с выходом воды на отдельные пониженные участки пойм (удержание воды на ней) в бассейнах Припяти, Северском Донце, притоках Среднего Днепра без угрозы негативных последствий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года