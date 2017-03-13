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Служба безопасности Украины совместно с полицией разоблачили растрату более 600 тысяч гривен государственных средств должностными лицами Тернопольской дирекции ПАО «Укрпочта». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили тернопольские правоохранители, между «Укрпочтой» и местным предприятием было заключено соглашение по обслуживанию регистраторов расчетных операций, используемых отделениями связи. На самом деле обслуживание кассовых аппаратов осуществлялось непосредственно работниками «Укрпочты».

Имея печати и бланки подрядной организации, должностные лица дирекции самостоятельно оформляли акты выполненных работ, а также вносили соответствующие отметки в регистрационные формы о якобы оказании услуг.

Во время обысков в рабочих кабинетах и ​​помещениях злоумышленников оперативники спецслужбы изъяли компьютерную технику, документы бухгалтерского учета и электронные носители данных.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия, направленные на документирование противоправной деятельности и установление всех фигурантов сделки.
ForUm

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