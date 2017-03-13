Вчера, 12 марта, в Донецке скончался экс-спикер так называемого «парламента» самопровозглашенной «ДНР» Владимир Макович.
«В Донецке после длительной болезни умер Владимир Иванович Макович. Причиной смерти стала опухоль головного мозга, выявленная у него еще до начала событий на Донбассе. К сожалению, Владимир Иванович умер незадолго до проведения операции — проходило рассмотрение целесообразности ее проведения, было слишком много рисков», — заявили в пресс-службе так называемого «народного совета «ДНР», сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Макович возглавил «народный совет «ДНР» 18 июля 2014 года.
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