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Около двух тысяч сотрудников наземных служб в берлинских аэропортах Тегель и Шенефельд, добивающихся повышения заработной платы, начали в понедельник, 13 марта, 25-часовую забастовку. Стачка проводится по инициативе немецкого профсоюза Verdi, информирует Немецкая волна.

Представители воздушных гаваней сообщили, что отменены практически все рейсы: 448 - в Тегеле и 194 - в Шенефельде. Сотрудники авиакомпании Lufthansa, в свою очередь, уже оповестили, что вылеты из Мюнхена и Франкфурта-на-Майне в Берлин и в обратном направлении выполняться не будут.

Наземные службы отвечают, в частности, за регистрацию пассажиров и загрузку багажа на борт самолетов.

Представитель профсоюза Verdi заявил, что, поскольку представители аэропортов не выдвинули новых предложений о повышении зарплаты, стачка будет продолжена. Речь идет о повышении почасовой оплаты труда с 11 до 12 евро в рамках коллективного трудового договора на год. Работодатель, однако, пока изъявил готовность увеличить жалованье работников лишь на 8 процентов в течение предстоящих трех лет.

Акция завершится во вторник, 14 марта, около 05:00 по местному времени (06:00 по Киеву).

В пятницу, 10 марта, в аэропортах Тегель и Шенефельд уже были отменены сотни рейсов из-за забастовки.
ForUm

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