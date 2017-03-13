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В Кривой Рог пытались ввезти две фуры мусора из Львова.

Об этом сообщает Радио Свобода, ссылаясь на информацию Криворожского городского совета.

По данным заместителя городского головы Александра Катриченко, инцидент произошел вечером в субботу: два 20-тонных грузовика с львовскими номерами, битком набитые твердыми бытовыми отходами, полиция задержала в районе Криничек.

Как отметил чиновник, после осмотра документов выяснилось, что мусор следовал из Львова, местом доставки указывался Кривой Рог.

В то же время в мэрии Кривого Рога сообщили, что с сентября 2016 года, согласно решению сессии горсовета, в городе действует запрет на утилизацию мусора неместного происхождения.

Напомним, во Львове с лета 2016 года продолжается напряженная ситуация с вывозом бытовых отходов из-за закрытия Грибовичской свалки.

27 января 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Львову предоставляется земельный участок (12,5 га) на территории бывшего предприятия «Сера» для строительства полигона и мусороперерабатывающего завода.

31 января Яворовский райсовет запретил Львову строить полигон для мусора.

В феврале Гройсман заявил, что ситуация с львовским мусором опять заходит в тупик.
ForUm

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