Действия участников акции блокады Донбасса мешают принятию решения о введении дополнительных точечных санкций со стороны европейских партнеров Украины против российских компаний или посредников, которые будут иметь какие-либо отношения с «национализированными» украинскими предприятиями на Донбассе.

Об этом в интервью Громадському сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

По его словам, такие санкции предусматривают два этапа. Первый - предупредительный об ответственности российского бизнеса и боевиков в случае рейдерского захвата украинских предприятий.

«И второй этап – в случае, если это рейдерский захват произойдет, ввести точечные санкции против, прежде всего, российского бизнеса или посредников. Если, например, будет захвачено какое-то предприятие, то его продукцию смогут продавать только на территории РФ. И если какое-то российское предприятие будет покупать эту продукцию, то мы будем просить наших европейских партнеров и США ввести против такого предприятия точечные экономические санкции», - уточнил Елисеев.

Он добавил, что это достижение таких договоренностей «вполне реалистично», но для их реализации «нужно что-то решить с этой блокадой».

«Нам партнеры наши говорят уже прямой речью, что «в этих условиях мы не можем вводить санкции, поскольку вы сами себя наказываете», - сказал заместитель главы Администрации Президента.

В свою очередь Россия, по его словам, использует эту блокаду для дестабилизации ситуации в Донбассе.

Напомним, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

1 марта самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» начали вводить так называемое «внешнее управление» на всех работающих на оккупированных территориях украинских предприятиях.

Глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко заявил, что 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под «внешнее управление».

Позже «ДНР» обнародовала список предприятий и компаний, в которых ввела временную администрацию.