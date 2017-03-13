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Случаи осквернения польских мемориалов на территории Львовской области являются  спланированными провокациями, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

«Такие акты вандализма, которые произошли в выходные в Подкамене, Гуте Пеняцкой и Львове, призваны испортить дружеские отношения между украинским и польским народами. Поскольку ни один сознательный украинец, как и поляк, не будет совершать никаких действий, которые бы вели к недоразумениям между нашими народами, в первую очередь из-за уничтожения исторических памятников, поэтому мы уверены, что за такими действиями стоит третья сторона, которая уже длительное время пытается разжечь национальную вражду путем провокаций и актов вандализма», – подчеркнули в администрации.

В ОГА убеждены, что правоохранительные органы приложат все усилия, чтобы разоблачить тех, кто глумится над памятью погибших, и сделают все возможное, чтобы те, кто совершают провокации, ответили за свои поступки и были строго наказаны.

Как ранее сообщал ForUm, 10 марта в Львове на Вулецких холмах вандалы обрисовали памятник польским профессором, которых расстреляли здесь в 1941 году.

Также, 12 марта, на кладбище в селе Подкамень Львовской области вандалы зарисовали и залили красной краской памятные кресты и мемориальные таблички погибшим полякам.

По данным фактам начато уголовное производство.
ForUm

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