Вчера, 12 марта, в Харьковской области участникам блокады торговли с оккупированными районами Донбасса не дали установить редут на территории станции Купянск-Сортировочный, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По данным главка, около 14:00 «группа радикально настроенных лиц установила палатку с пунктом наблюдения на территории железнодорожной станции, чтобы не пропускать движение поездов с углем из России».

В полиции отметили, что около 500 человек вышли на акцию против блокады. Акцию ранее анонсировал местный профсоюз железнодорожников.

По данным правоохранителей, среди противников блокады были представители общественности, депутаты местных советов и ветераны АТО. Общественный порядок на месте охраняли около 100 сотрудников правоохранительных органов.

«Блокировщики покинули территорию, свернули палатку и в сопровождении сотрудников полиции уехали. Во время указанной акции нарушений общественного порядка и графика движения поездов допущено не было. Оружие не обнаружено», - подчеркнули в полиции.

Напомним, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

10 марта в штабе блокады заявили, что со 2 апреля намерены начать активную фазу блокады, которая предполагает полную остановку поставок угля из России.