В результате обстрела незаконными вооруженными формирования разрушены дома мирных жителей в Марьинке и Николаевке, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«Боевики ударили по Николаевке вчера около 19:30. В селе повреждены дома №№ 33, 35 по ул. Гагарина. Перебита линию электроснабжения. В Марьинке сегодня, во время утреннего обстрела, разрушен частный дом по ул. Октябрьской, 60. Он расположен на линии огня боевиков, поэтому люди в нем не жили», – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что последствия артудара задокументированы. Эти факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины. Группы полиции обходят пострадавшие районы, чтобы выявить все разрушения и жителей, нуждающихся в помощи.

