также в разделеПолитика
Военная прокуратура: РФ сообщила фейковый адрес Януковича
Слушания по иску Украины о нарушении РФ конвенции по морскому праву назначены на 12 мая 13
ЕС пока не собирается вводить новые санкции против РФ 17
Горбатюк: ГПУ готовится допросить Януковича в РФ 23
Мингарелли: Визы для украинцев должны отменить до конца июня 167
Маккейн назвал арест Насирова «позитивным шагом вперед» 74
Советник Президента: РФ будет работать над «самоликвидацией Украины» 391
НАБУ обвинило Высший совет правосудия в срыве судебной реформы 32
Порошенко предлагает изменить закон об е-декларациях 129
ГПУ грозят судом за отказ допрашивать Януковича в РФ 60
Холодницкий уверяет, что у Президента не пытались влиять на работу САП 25
Климпуш-Цинцадзе: У суда ООН немного инструментов для давления на РФ 52
Вице-премьер не исключает, что Европарламент может проголосовать за безвиз в марте 34
Аваков обвинил «Сбербанк» в финансировании НВФ 36
Высший совет правосудия выступил против закона об антикоррупционных судах 52
Айвазовская: Вопрос выборов в ОРДЛО снят с повестки дня в Минске 97
В РФ заявили, что письма Януковича с просьбой ввести войска не было 104
ГПУ не собирается допрашивать Януковича в России 51

Украинская сторона сознательно не поставила перед Международным судом ООН вопросов российской агрессии и оккупации украинской территории, чтобы укрепить свою юридическую позицию, а также избежать обвинений в политизации судебного процесса, заявила глава украинской делегации, замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«На самом деле мы не хотим, чтобы Украину обвинили в манипуляции судом и политизации судебного процесса. Это Россия пытается представить процесс как политический. Дескать, Украина подала в суд, чтобы заменить другие форматы поиска решения конфликта», – отметила замминистра в комментарии ZN.UA, отвечая на вопрос о критике по поводу ее выступления на судебных слушаниях в Гааге.

По словам Зеркаль, Международный суд ООН – очень консервативная инстанция. В то же время, Россия пытается ослабить украинскую позицию именно вопросами юрисдикции.

«Поэтому мы решили действовать в надежных юридических рамках, установленных двумя конвенциями, по которым мы инициировали это дело против России. Для нас важно получить результат, а не похвальную оценку Facebook-сообщества. Поэтому мы сознательно не ставим перед Судом вопросы оккупации украинской территории, территориальной принадлежности Крыма, наличия или отсутствия российских войск в Донбассе. Мы говорим о споре как об исключительно юридическом деле, в котором мы ищем правовую защиту для граждан Украины», – заключила она.

Напомним, 9 марта Международный суд ООН завершил слушания в рамках иска Украины к России о применении предупредительных мер против РФ в связи с запросом Киева. Решение может быть вынесено до конца апреля.

Глава украинской делегации заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в ходе выступления на слушаниях дела сказала, что Украина просит суд принять временные меры против России до начала рассмотрения дела по сути.

Министерство информационной политики Украины составило ТОП-5 фактов лжи российской стороны во время  выступления в Международном суде ООН. 

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года