Украинская сторона сознательно не поставила перед Международным судом ООН вопросов российской агрессии и оккупации украинской территории, чтобы укрепить свою юридическую позицию, а также избежать обвинений в политизации судебного процесса, заявила глава украинской делегации, замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«На самом деле мы не хотим, чтобы Украину обвинили в манипуляции судом и политизации судебного процесса. Это Россия пытается представить процесс как политический. Дескать, Украина подала в суд, чтобы заменить другие форматы поиска решения конфликта», – отметила замминистра в комментарии ZN.UA, отвечая на вопрос о критике по поводу ее выступления на судебных слушаниях в Гааге.

По словам Зеркаль, Международный суд ООН – очень консервативная инстанция. В то же время, Россия пытается ослабить украинскую позицию именно вопросами юрисдикции.

«Поэтому мы решили действовать в надежных юридических рамках, установленных двумя конвенциями, по которым мы инициировали это дело против России. Для нас важно получить результат, а не похвальную оценку Facebook-сообщества. Поэтому мы сознательно не ставим перед Судом вопросы оккупации украинской территории, территориальной принадлежности Крыма, наличия или отсутствия российских войск в Донбассе. Мы говорим о споре как об исключительно юридическом деле, в котором мы ищем правовую защиту для граждан Украины», – заключила она.

Напомним, 9 марта Международный суд ООН завершил слушания в рамках иска Украины к России о применении предупредительных мер против РФ в связи с запросом Киева. Решение может быть вынесено до конца апреля.

Глава украинской делегации заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в ходе выступления на слушаниях дела сказала, что Украина просит суд принять временные меры против России до начала рассмотрения дела по сути.

Министерство информационной политики Украины составило ТОП-5 фактов лжи российской стороны во время выступления в Международном суде ООН.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.