В Соломенский районный суд Киева передано дело в отношении экс-директора Департамента государственных закупок Министерства обороны Александра Зражевского о закупке бронежилетов и касок для армии по завышенной цене.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«В Соломенский суд отправлено дело в отношении бывшего руководителя Департамента госзакупок Минобороны Зражевского, который в 2014 году подписал платежки за бронежилеты и касок для ВСУ по завышенной стоимости», – написал он.