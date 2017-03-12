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В Соломенский районный суд Киева передано дело в отношении экс-директора Департамента государственных закупок Министерства обороны Александра Зражевского о закупке бронежилетов и касок для армии по завышенной цене.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«В Соломенский суд отправлено дело в отношении бывшего руководителя Департамента госзакупок Минобороны Зражевского, который в 2014 году подписал платежки за бронежилеты и касок для ВСУ по завышенной стоимости», – написал он.

 
ForUm

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