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Проведение организационного слушания в арбитраже по иску Украины о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву назначено на 12 мая, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«Слушание по процедурным вопросам назначено на 12 мая. Во время этого слушания будут решаться организационные вопросы», – сообщила замминистра, передает ZN.UA.

Зеркаль допустила, что ради затягивания процесса российская сторона может настаивать на том, что суд должен сначала принять решение о своей юрисдикции, а уж после — рассматривать дело по сути. «Наше мнение — невозможно рассматривать вопрос юрисдикции суда без рассмотрения вопроса по сути», – заключила она.

Напомним, Украина обвиняет РФ в нарушении положений Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года.

В сентябре 2016 года Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД подать арбитражный иск против России.

Государственная пограничная служба Украины собрала доказательную базу по фактам незаконной деятельности Российской Федерации в районах Голицынского и Одесского газовых месторождений.
ForUm

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