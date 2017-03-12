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Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли надеется, что Евросоюз удержит единство в вопросе сохранения нынешних санкций против Российской Федерации, но подчеркивает, что ЕС пока не рассматривает возможность введения новых санкций против РФ из-за дальнейшей агрессии и нарушения территориальной целостности Украины.  Об этом он сказал в интервью УНИАН

Говоря о том, удержится ли единство ЕС относительно действующих санкций, учитывая тот факт, что в этом году в ряде стран-членов ЕС пройдут выборы и может смениться власть, посол выразил надежду, что санкции будут сохранены.  «Мы надеемся, что ЕС сможет сохранять свое единство в этом вопросе санкций против России», - заявил Мингарелли. 

При этом на уточняющий вопрос о том, не кажется ли ему, что изменились условия, и теперь ЕС должен активизироваться в плане введения нового набора санкций, Мингарелли сказал, что об этом речь не идет. 

«Сегодня это не на повестке дня. И я не думаю, что будет усиление санкций в следующие несколько недель», - подчеркнул дипломат. 

Он также дал аналогичный ответ по поводу того, что Россия активно продолжает интегрировать Крым в свое политическое и экономическое измерение, привлекая к аннексии новые компании, которые не были внесены в предыдущие санкционные списки ЕС за нарушение суверенитета Украины.  «Снова: этот вопрос не стоит в повестке дня», - заявил Мингарелли.

Напомним, депутаты Европарламента 14 февраля потребовали расширить санкции против Москвы в связи с новыми вооруженными провокациями на Донбассе. 
ForUm

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