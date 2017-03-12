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Силы специального назначения Грузии освободили территорию у здания управления полиции Батуми от протестующих, которые в течение нескольких часов устраивали погромы в столице Аджарии в ночь на воскресенье.

По данным властей, в ходе беспорядков пострадали несколько десятков человек.

Во время операции по разгону толпы полиция задержала около 40 человек. Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили уточнил, что все они задержаны в административном порядке, однако проводится уголовное расследование и часть лиц попадет под уголовную ответственность, сообщает Би-би-си.

«Все лица, которые принимали участие и были организаторами этого вандального акта, будут наказаны со всей строгостью закона», - заявил министр.

По его мнению, полиция применила адекватную и пропорциональную силу.

Как сообщают очевидцы, к утру у здания управления полиции не осталось протестующих, муниципальные службы расчищают прилегающие улицы от мусора, убирают поврежденные в ходе беспорядков автомобили.

Министр здравоохранения и социальной защиты Аджарской автономной республики Заала Микеладзе подтвердил, что 33 человека были привезены в клиники, из них 15 были сотрудниками правоохранительных органов.

У них, по словам министра, в основном диагностированы ушибы от попаданий камнями, которыми собравшиеся на стихийный митинг жители бросались в полицию. У остальных обнаружены симптомы, вызванные слезоточивым газом.

«Все они были выписаны, только один пациент остается под стационарным наблюдением, вероятно, с диагнозом сотрясения мозга», - заявил Микеладзе.

Протесты в Батуми начались в субботу вечером после инцидента из-за выписанного сотрудником патрульной полиции штрафа, сумма которого вызвала возмущение водителя. После словесной перепалки с полицией его задержали.

Однако к месту происшествия уже успели стянуться местные жители, которые активно поддерживали водителя и возмущались тем, что полиция в последнее время жестко и безосновательно штрафует граждан.

В результате началась потасовка протестующих с полицией, и за оказание сопротивления были задержаны шесть человек.

Позднее власти заявили, что все задержанные за административные правонарушения шесть человек освобождены, однако это не разрядило обстановку.

Параллельно начались волнения у здания главного управления внутренних дел Аджарии, собралось около тысячи протестующих.

Беспорядки продолжались в течение нескольких часов. Протестующие кидали различные предметы в направлении управления полиции, повредили несколько машин и поджигали деревья.

По словам мэра Батуми Георгия Ермакова, повреждены тротуары, светофоры и до пяти автомобилей.
ForUm

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