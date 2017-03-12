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Вчера, 11 марта, на мариупольском направлении в результате боевого столкновения с вражеской ДРГ погибли 2 украинских военных, сообщает пресс-центр АТО.

«Ситуация в районе проведения АТО остается спокойной, но контролируемой ВС Украины.  За минувшие сутки российско-террористические войска 75 раз обстреляли позиции украинских защитников», – говорится в сообщении.

Так, на мариупольском направлении под огнем артиллерийских систем большого калибра оказались позиции неподалеку Николаевки, а под минометным огнем – Славное, Гнутово, Павлополь и Березове. Из стрелкового оружия, пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем враг бил по защитникам Широкино, Водяного, Талаковки и Красногоровки. А по Маринке – из вооружения БМП и танка.

На донецком направлении, по данным штаба, под минометным огнем врага оказались укрепления сил АТО возле шахты Бутовка, Луганского и Невельского. По позициям в районе Авдеевки враг вел огонь из пулеметов, гранатометов, минометов, а затем к обстрелам приобщил танк.

На луганщине под огнем минометов оказались позиции возле Катериновки, Богуславского, Новоалексеевки, Попасной, а стрелкового оружия и пулеметов - Валуйское.
ForUm

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