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В результате двух мощных взрывов в центре Дамаска погибли несколько десятков человек.

Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация Сирийский наблюдательный совет по правам человека в субботу, 11 марта, сообщила о 44 жертвах и десятках пострадавших, сообщает DW.

По данным агентства dpa, ссылающегося на источники в сирийской столице, теракты были направлены на автобусы с туристами из Ирана, которые намеревались посетить шиитские святыни.

Один из взрывов произошел в то время, когда автобус проезжал мимо бомбы, размещенной на обочине дороги.

Другой взрыв устроил террорист-смертник в районе Баб ас-Сагир, где расположено кладбище, являющееся местом паломничества шиитов со всего мира.
ForUm

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