Американский сенатор и глава комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джон Маккейн считает арест отстраненного главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова «позитивным шагом вперед» в борьбе украинской власти с коррупцией. Соответствующее заявление размещено на сайте политика.

«Арест главного налоговика Украины и председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, обвиняемого в разворовывании, для правительства Украины является позитивным шагом вперед в борьбе с коррупцией», - говорится в заявлении сенатора, сообщает Укринформ.

По его мнению, арест Насирова является примером успешной работы Антикоррупционного бюро Украины.

«Стабильность и успех Украины в долговременной перспективе зависит от ее приверженности реформам, в том числе укрепления верховенства права и борьбы с коррупцией. Я одобряю прогресс правительства Украины и призываю его продолжать антикоррупционные усилия», - заявил Маккейн.

Напомним, в ночь на 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

В тот же день защита Насирова подала апелляцию на решение Соломенского суда об его аресте.

10 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в Апелляционный суд Киева жалобу на определенную Соломенским райсудом меру пресечения Насирову.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.