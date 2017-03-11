также в разделеПолитика
Мингарелли: Визы для украинцев должны отменить до конца июня 15
Советник Президента: РФ будет работать над «самоликвидацией Украины» 57
НАБУ обвинило Высший совет правосудия в срыве судебной реформы 18
Порошенко предлагает изменить закон об е-декларациях 95
ГПУ грозят судом за отказ допрашивать Януковича в РФ 49
Холодницкий уверяет, что у Президента не пытались влиять на работу САП 25
Климпуш-Цинцадзе: У суда ООН немного инструментов для давления на РФ 48
Вице-премьер не исключает, что Европарламент может проголосовать за безвиз в марте 32
Аваков обвинил «Сбербанк» в финансировании НВФ 36
Высший совет правосудия выступил против закона об антикоррупционных судах 51
Айвазовская: Вопрос выборов в ОРДЛО снят с повестки дня в Минске 96
В РФ заявили, что письма Януковича с просьбой ввести войска не было 84
ГПУ не собирается допрашивать Януковича в России 51
Посол: Большинство европарламентариев поддерживают предоставление Украине безвиза 55
Эро: Украина может полагаться на Францию в «нормандской формате» 43
Порошенко поручил МИД обеспечить поддержку безвиза в Европарламенте 26
В Кремле прокомментировали заявление о найденном оружии в шахтах Донбасса 1135
МИД проанализирует каждое слово россиян в Гааге 69

Американский сенатор и глава комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джон Маккейн считает арест отстраненного главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова «позитивным шагом вперед» в борьбе украинской власти с коррупцией. Соответствующее заявление размещено на сайте политика.

«Арест главного налоговика Украины и председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, обвиняемого в разворовывании, для правительства Украины является позитивным шагом вперед в борьбе с коррупцией», - говорится в заявлении сенатора, сообщает Укринформ.

По его мнению, арест Насирова является примером успешной работы Антикоррупционного бюро Украины.

«Стабильность и успех Украины в долговременной перспективе зависит от ее приверженности реформам, в том числе укрепления верховенства права и борьбы с коррупцией. Я одобряю прогресс правительства Украины и призываю его продолжать антикоррупционные усилия», - заявил Маккейн.

Напомним, в ночь на 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

В тот же день защита Насирова подала апелляцию на решение Соломенского суда об его аресте. 

10 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в Апелляционный суд Киева жалобу на определенную Соломенским райсудом меру пресечения Насирову.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года