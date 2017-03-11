Президент Петр Порошенко отметил государственными наградами 75 военнослужащих Вооруженных сил Украины за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.
Среди награжденных - 49 бойцов, которые получили ранения, 26 военных награждены посмертно. Большинство отмеченных военных были ранены в боях осенью 2016 - зимой 2017 года в районе Авдеевки, Светлодарской дуги, на мариупольском направлении.
Орденом Богдана Хмельницкого III степени отмечены 5 защитников. В частности, посмертно - старший лейтенант Василий Барановский и младший лейтенант Максим Гринчишин. Орденом награждены также младший лейтенант Константин Ильченко, подполковник Сергей Марценюк и лейтенант Николай Талда, которые получили ранения.
Отмечается, что Максим Гринчишин с сентября 2014 года с перерывами героически выполнял боевые задачи в зоне проведения АТО. 19 февраля этого года во время обстрела незаконными вооруженными формированиями в районе Авдеевки получил ранения несовместимые с жизнью.
Указом также награждены орденом «За мужество» III степени 36 военнослужащих, из них 23 - посмертно.
Еще 34 защитника отмечены медалями «За воинскую службу Украине» и «Защитнику Отечества».
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