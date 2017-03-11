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Вчера, 10 марта, незаконные вооруженные формирования очередной раз открывали огонь по контрольному посту «Марьинка», что находится на направлении одноименного КПВВ, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Используя стрелковое оружие калибра 7,62 мм и АГС, террористы открыли огонь после 20 часов. К тому времени пропускные операции на контрольном посту уже не осуществлялись, поэтому пострадавших среди гражданских нет. Обстрел велся из населенного пункта Александровка, что на неконтролируемой территории», – говорится в сообщении.

Напомним, что 3 марта в результате обстрела НВФ этого контрольного поста ранение получил один из военнослужащих Госпогранслужбы. Пограничнику немедленно оказали первую медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение.
ForUm

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