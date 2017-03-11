После провала попытки силового установления «Новороссии» Россия будет работать над «самоликвидацией Украины как государства». Такое мнение своей статье для ZN.UA высказал директор Национального института стратегических исследований, академик НАНУ и советник Президента Украины Владимир Горбулин.

«После провала попытки силового установления «Новороссии» Кремль зашел с другой стороны — «самоликвидация Украины как государства», первым этапом которой становится тотальная хаотизация украинской жизни. По всем основным направлениям», – отметил он.

По словам Горбулина, одно из таких направлений – международное (через обилие «планов прекращения войны»). «Другое — экономическое (в т.ч. через усложнение экономических отношений внутри страны), третье — политический (агитация за перевыборы всех и вся). И таких направлений очень много», – подчеркнул эксперт.

«Со многими из этих вызовов нам удается справиться. Но не со всеми. И это как раз тот проблемный момент, который все еще не решен в рамках реформирования сектора безопасности и обороны. И хотя наши западные партнеры все эти годы нам активно помогали в данной сфере, но сказать, что проблемных мест не осталось, было бы большим преувеличением», – считает он.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что эффективность украинского войска не осталась незамеченной врагом, который теперь пытается дестабилизировать ситуацию внутри страны.