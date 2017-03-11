Украина планирует ввести для иностранцев систему электронных виз.
Об этом в Twitter сообщает департамент консульской службы Министерства внутренних дел.
«Египет планирует ввести летом электронные визы для иностранцев. Систему электронных виз для иностранцев введет и Украина», - говорится в сообщении.
Напомним, с 1 июня 2016 года Министерством иностранных дел Украины начато внедрение в эксплуатацию информационно-телекоммуникационной системы «Виза».
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