Из-за аварии на магистральном водоводе прекращена подача воды с Западной фильтровальной станции на оккупированную территорию Луганской области.
Об этом сообщает подконтрольное незаконным вооруженным формированиям издание «ЛИЦ» со ссылкой на пресс-службу предприятия «Лугансквода».
«Со слов представителей КП «Попаснянский районный водоканал», подача воды с ЗФС прекращена из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 1200 мм. Официальных документов, подтверждающих данную информацию, не предоставили», - говорится в сообщении.
Отмечается, что подача воды прекращена в ночь на субботу. В связи с этим изменяются существующие графики подачи воды на города.
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