также в разделеПроисшествия
В харьковском аквапарке парами хлора отравились 20 человек 36
За прошлые сутки в зоне АТО 107 обстрелов, 2 военных погибли, 9 – ранены 60
НВФ обстреляли наблюдателей ОБСЕ, зафиксировавших гаубицы 34
В Карпатах сошли 5 лавин, ожидаются новые 37
НВФ обстреляли тыловые позиции ВСУ 58
За сутки в зоне АТО ранены 5 военных 34
НВФ обстреляли волонтеров под Зайцево 131
На шахте в Донецкой области произошла авария: есть погибшие 258
В Запорожье на посетителя бани напал лев 154
На Хмельнитчине в результате взрыва гранаты погиб мужчина 149
В Харькове нашли тело мужчины, которого загрызли собаки 67
В зоне АТО за сутки – 122 обстрела, один военный погиб, четверо ранены 54
Футбольные ворота убили подростка в Харькове 71
На Авдеевском коксохиме произошла кратковременная аварийная остановка 35
В Одесской области рухнуло нежилое здание: погиб мальчик 51
Сутки в АТО: 100 обстрелов, погибших нет 27
Сутки в АТО: 110 обстрелов, один военный погиб, 10 – ранены 48
Еще троих горняков шахты «Степная» госпитализировали 31

Из-за аварии на магистральном водоводе прекращена подача воды с Западной фильтровальной станции на оккупированную территорию Луганской области.

Об этом сообщает подконтрольное незаконным вооруженным формированиям издание «ЛИЦ» со ссылкой на пресс-службу предприятия «Лугансквода».

«Со слов представителей КП «Попаснянский районный водоканал», подача воды с ЗФС прекращена из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 1200 мм. Официальных документов, подтверждающих данную информацию, не предоставили», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подача воды прекращена в ночь на субботу. В связи с этим изменяются существующие графики подачи воды на города.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

247
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года