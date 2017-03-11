Пропавшие 11 февраля на оккупированной территории Луганской области разведчики Вооруженных сил Украины Сергей Иванчук и Иван Деев находятся в плену незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-служба Командования Сил специальных операций ВСУ.

«10 марта 2017 года представители так называемого «МГБ» самопровозглашенной псевдореспублики, под контролем которой находится часть Луганской области нашего государства, выложили видео с допроса военнослужащих-разведчиков Вооруженных сил Украины. В отличие от представителей РФ, мы не отказываемся от своих ребят», – отметили в ССО.

В ведомстве напомнили, что 11 февраля была потеряна связь с разведчиками, которые выполняли задачи в зоне проведения антитеррористической операции на территории Луганской области. «После установления факта отсутствия связи, представителями Вооруженных сил Украины был проведен ряд мероприятий по установлению местонахождения своих военнослужащих, в том числе и через возможности российской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон. Проведенные мероприятия результатов не дали», – говорится в сообщении.

«Выложенное 10 марта видео позволило убедиться, что наши военнослужащие живы и находятся в плену российско-террористических войск. Представители спецслужб другой страны и подконтрольных ей террористических групп, работают со своими пленниками по привычной схеме. Физические пытки и психологическое давление, психотропные вещества, пренебрежение к личности являются привычными элементами их деятельности, с помощью которых боевики заставляют признаваться заложников в тех поступках, к которым они не имеют никакого отношения», – подчеркнули в ССО.

Отмечается, что данные военные выполняли штатные задачи по ведению специальной разведки в определенных районах. «Эти задачи не связаны с подрывной деятельностью и не несут угрозы мирному населению, но выполняются в крайне напряженной обстановке, в условиях вооруженного противостояния между террористическими группами внутри самопровозглашенной псевдореспублики», – сообщили в ведомстве.

Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины еще раз подчеркивает, что в отличие от военно-политического руководства Российской Федерации, Украина не отказывается от своих воинов-разведчиков, которые в ходе выполнения заданий по специальной разведке, были схвачены представителями террористических организаций.

«Поэтому мы инициируем обращение к международным правозащитным организациям, Совместному центру по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон, Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, другим организациям, общественным и государственным деятелям с просьбой обеспечить соблюдение человеческого поведения и скорое возвращение домой военнослужащих ВС Украины, которые попали в руки террористов на подконтрольной им территории Луганской области. Настаиваем на проведении независимой медицинской экспертизы с привлечением международных экспертов по оценке и контролю за физическим и психическим состоянием воинов-разведчиков ВС Украины, которые находятся в заложниках. Отдельную диагностику просим проводить по выявлению результатов применения психотропных веществ на организмы воинов-заложников», – сказано в сообщении.

Как известно, 4 февраля начальник управления так называемой «народной милиции «ЛНР» Олег Анащенко погиб при взрыве автомобиля в оккупированном Луганске.

Незаконные вооруженные формирования обвинили в этом офицеров ВСУ Сергея Иванчука и Ивана Деева.