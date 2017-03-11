Спецслужбы РФ пытаются совершить террористические акты на территории России и обвинить в этом украинскую власть, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Отмечается, что СБУ перехватила телефонные разговоры первого заместителя командира 2-го армейского корпуса так называемой «ЛНР» полковника Олега Анащенко, который обвиняет представителей «МГБ народной республики» в организации покушения на его жизнь. «Ранее пропагандисты «ЛНР» продемонстрировали запись украинских военных - майора Вооруженных сил Украины С. Иванчука и сержанта И. Деева, которые оказались в заложниках у террористов. Они на камеру заявили, что украинские правоохранительные органы и военные осуществляют диверсионную деятельность на временно оккупированных территориях», – говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины официально отрицает эти обвинения. «Бойцы, которых заставили обвинить украинскую власть, были в составе группы военнослужащих пропавших 11 февраля текущего года. Только через месяц жестоких пыток боевики решили обнародовать записи. На представленных видео заметны следы пыток наших военных. СБУ обращает внимание общества на то, что в опубликованных террористами сюжетах намеренно было сказано об организации террористических актов в российских городах. С чего Служба безопасности делает вывод, что спецслужбы РФ пытаются совершить террористические акты на территории России и обвинить в этом украинскую власть», – подчеркнули в СБУ.

«СБУ и в дальнейшем будет обнародовать материалы, доказывающие попытки спецслужб РФ и террористов переложить ответственность за «свою работу» на украинскую сторону», – сказано в сообщении.

Как известно, 4 февраля начальник управления так называемой «народной милиции «ЛНР» Олег Анащенко погиб при взрыве автомобиля в оккупированном Луганске.

Незаконные вооруженные формирования обвинили в этом офицеров ВСУ Сергея Иванчука и Ивана Деева.