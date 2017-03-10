Президент Петр Порошенко просит парламент разрешить отдельным группам военнослужащих не подавать электронные декларации.

Соответствующий проект закона № 6172 обнародован на сайте Верховной Рады.

«Проектом закона предлагается установить, что действие Закона «О предотвращении коррупции» не распространяется на военнослужащих военной службы по призыву во время мобилизации, военной службы по контракту лиц рядового состава, военной службы по контракту лиц сержантского и старшинского состава, военной службы по контракту лиц младшего офицерского состава, военной службы (учеба) курсантов высших военных учебных заведений, а также высших учебных заведений, которые имеют в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки», - говорится в объяснительной записке к документу, сообщает Укринформ.

Такая позиция аргументирована тем, что принятый 14 октября 2014 года Закон «О предотвращении коррупции» обязал лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, ежегодно подавать электронные декларации.

В круг таких лиц, в частности, включены военные должностные лица Вооруженных сил Украины и других созданных в соответствии с законами воинских формирований, кроме военнослужащих срочной военной службы.

В то же время авторы законопроекта отмечают, что значительная часть военнослужащих с 1 января 2017 года обязана подавать электронные декларации, при этом только сбор и подготовка документов, необходимых для заполнения декларации, требует значительного времени и личного присутствия военнослужащего.

«Указанное может привести к массовому оставлению мест прохождения службы в зоне проведения антитеррористической операции», - объясняют авторы необходимость принятия законопроекта.