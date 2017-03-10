Все семь человек, находившееся на борту упавшего в Стамбуле вертолета, погибли.

Об этом заявил мэр Стамбула Кадир Топбаш, сообщает ТАСС.

«Произошла катастрофа вертолета. Семь человек погибли, среди них два пилота», - сказал он.

Ранее сообщалось о пяти погибших, в том числе четырех гражданах РФ - Александре Ванине, Игоре Кочергине, Людмиле Чупровой и Елене Бадраган. Еще один погибший - Салим Озен - гендиректор российского отделения консорциума Eczacibasi Grup - компании Vitra Russia.

Eczacibasi Grup арендовала частный вертолет, чтобы встретить гостей в аэропорту и перевезти их на фабрику компании в соседнюю провинцию.

Министерство транспорта, мореходства и коммуникаций Турции ранее сообщило, что причиной катастрофы было столкновение с телевышкой. В ведомстве отметили, что «во время аварии в районе был плотный туман, что могло стать одной из причин аварии».

Напомним, 10 марта в пригороде Стамбула врезался в телебашню пассажирский вертолет S-76.