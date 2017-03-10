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Национальное агентство по предупреждению коррупции начинает полную проверку деклараций 11 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, по обращениям обличителей и правоохранительных органов, сообщает пресс-служба НАПК. 

Отмечается, что такое решение принято на заседании Агентства.

«Основанием для проведения полной проверки деклараций стала информация о возможном отражении в декларациях недостоверных сведений, полученная НАПК от физических лиц, общественных организаций и правоохранительных органов. В частности, уполномоченные лица НАПК проверят декларации некоторых судей Верховного суда Украины, судью Высшего хозяйственного суда, сотрудников полиции, должностных лиц органов местного самоуправления», – говорится в сообщении.

В НАПК подчеркнули, что началом осуществления полной проверки декларации является день, следующий за днем ​​принятия соответствующего решения. 

Кроме того, НАПК сообщает о 31 отказе в проведении полной проверки деклараций по обращениям физических, юридических лиц, средств массовой информации и других источников о возможном отражение в декларациях недостоверных сведений. 

Напомним, 22 февраля Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало полную проверку деклараций Президента, премьер-министра и членов Кабинета Министров. 
ForUm

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