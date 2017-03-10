Ситуация с безопасностью в зоне АТО значительно ухудшилась на минувшей неделе, поскольку использование тяжелого оружия увеличилось на 230%. Об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, сообщает LIGA.net.

По его словам, количество нарушений режима прекращения огня увеличилось в два раза.

Первый замглавы миссии сказал, что использование танков, минометов, «Градов» выросло на 230% . «Этот показатель включает не менее 400 случаев использования РСЗО», - подчеркнул Хуг.

Он добавил, что наибольшая эскалация отмечалась в пяти точках Донбасса: треугольник Авдеевка - Ясиноватая - Донецкий аэропорт (1/4 нарушений от общего количества. - Ред), Попасная - Первомайск и Троицкое - 20%, территория восточнее Мариуполя 20%, юго-восток от Светлодарска -15%, запад оккупированной Горловки - 10%.

По словам Хуга, обострение на фронте отмечалось в западных районах Луганской области.

«Если сравнивать с предыдущей неделей, то показатели просто ошеломляют, количество нарушений, зафиксированных в западных частях Луганской области увеличилось на 570%. Если говорить об оружии, которое запрещено Минскими соглашениями, то СММ зафиксировала более 1500 взрывов от ударов от минометов и артиллерии и РСЗО. Это 70% от общего количества на Донбассе», - подчеркнул Хуг.

Он добавил, что на минувшей неделе наблюдатели слышали 305 взрывов.