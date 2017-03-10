В зоне АТО с начала года жертвами конфликта стали 86 мирных жителей, 16 из которых - с летальным исходом. Об этом во время брифинга заявил заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«С начала года СММ подтвердила информацию о 86 жертвах среди мирного населения, 16 из которых – с летальными последствиями», - заявил Хуг, сообщает 112 Украина.

Также замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине отметил: «На этой неделе в мире отмечали Международный женский день. В мире звучат справедливые призывы к гендерному равенству и к признанию общественного вклада женщин. В связи с этим стоит отметить, что 28 из указанного числа жертв среди мирного населения были женщинами».

Как ранее сообщал ForUm, по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на 4 марта, с начала года подтверждены 111 жертв среди гражданского населения (20 погибших и 91 раненый), по сравнению с 51 жертвой в ноябре-декабре 2016 года.