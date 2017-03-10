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Власти Объединенных Арабских Эмиратов сняли обвинения во внебрачном сексе с гражданина ЮАР Эмлина Калвервела и его украинской невесты Ирины Ногай. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

29-летний Калвервел и 27-летняя Ногай были задержаны 8 марта после того, как девушка пожаловалась врачу на боли в животе. Медик определил, что она беременна.

После того как молодые люди не смогли предоставить свидетельство о браке, они были арестованы в больнице за внебрачный секс, который считается в ОАЭ незаконным.

Вскоре после этого родители арестованных обратились к властям ОАЭ с просьбой освободить молодых людей.

Отец Эмлина Калвервела в интервью изданию Mail Online заявил, что сначала очень обрадовался новости о том, что у него родится внук, но затем очень испугался за сына.

«Вместо того чтобы готовится к первой семейной свадьбе и рождению первого внука, мы чувствуем волнение и стресс... Все, о чем мы можем думать, это о том, как вытащить их оттуда», - сказал он.

Мать молодого человека ранее отмечала, что «единственная вещь, которую они сделали неправильно, это влюбились друг в друга». Эмлин Калвервел работал в Объединенных Арабских Эмиратах последние пять лет и начал встречаться с Ириной Ногай в 2014 году.

 
ForUm

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