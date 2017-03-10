Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вызвал для участия в сборе, предшествующему отборочному матчу чемпионата мира 2018 года против команды Хорватии, игроков, выступающих в иностранных чемпионатах. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ.

Вызовы в национальную команду получили Денис Бойко («Малага», Испания), Артем Федецкий («Дармштадт», Германия), Александр Зинченко (ПСВ, Нидерланды), Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Евгений Шахов (ПАОК, Греция) Артем Кравец («Гранада», Испания), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия), Роман Зозуля («Бетис», Испания), Евгений Селезнев («Карабюкспор», Турция).

Полный состав национальной команды, которая будет готовиться к матчу с хорватами, будет объявлен на следующей неделе.

Матч Хорватия – Украина состоится 24 марта в 21:45.