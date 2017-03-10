Сотрудники полиции Одессы разоблачили группу лиц, незаконно завладевших имуществом ломбарда на сумму 300 тыс. гривен. В состав группы входил охранник инкассаторской фирмы, перевозивший похищенные ценности, сообщает пресс-служба облполиции.

Установлено, что злоумышленники – уроженцы разных сел Одесской области в возрасте от 19 до 39 лет – вступили в преступный сговор и распределили между собой роли.

Мужчины на автомобиле «ВАЗ» приехали в Одессу. Остановившись на ул. Космонавтов, трое из них вышли из транспортного средства и направились к автомобилю инкассации охранно-юридической фирмы. За рулем инкассаторского автомобиля находился их подельник – охранник указанной фирмы, который заранее сообщил о месте своего пребывания и ожидал соучастников.

Сымитировав в отношении охранника применение насилия, злоумышленники открыто похитили сумку с ювелирными изделиями и денежными средствами в размере 200 тыс. гривен, которая находилась на заднем сидении автомобиля охранной фирмы. Вместе с похищенным имуществом правонарушители сели в свое транспортное средство, где их ждали еще двое соучастников, и скрылись с места преступления. Охранник фирмы остался на месте ждать полицейских.

Своими действиями злоумышленники нанесли ломбарду ущерб на общую сумму 300 тыс. гривен.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

За открытое хищение чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, правонарушителям грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Расследование продолжается.