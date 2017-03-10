Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проверяет возможное наличие у отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова гражданств других иностранных государств, кроме Великобритании. Об этом глава САП Назар Холодницкий заявил в интервью газете Факты.

«Не исключаем, что могут появиться еще и другие данные. Мы разослали в определенные страны запросы. Ждем ответа. Пока получили ответ только из одной страны. Благодарим британских коллег за оперативность», - отметил он.

Холодницкий подчеркнул, что британское национальное агентство по борьбе с преступностью через дипломатические каналы официально подтвердило, что Насиров — подданный Соединенного Королевства.

«И это не инсинуации и не манипуляции. Прокурор, когда оглашал ходатайство в суде, показал эти документы. Не сканкопии, которые могут быть фотошопом, не ксерокопии какие-то. Это весомые аргументы в пользу того, почему мы настаиваем на такой мере пресечения, как арест, а не на другой. Мы должны осознавать, что если у человека есть паспорт другой страны, то он просто сбежит, если не взять его под стражу. Потом мы его не получим назад, ведь мало стран выдают своих граждан», - считает глава САП.

Кроме того, Холодницкий не смог подтвердить информацию о том, есть ли у Насирова недвижимость в Лондоне.

Напомним, 6 марта на суде представитель САП Роман Симкив заявил о наличии у Насирова гражданств Великобритании и Венгрии. Насиров опроверг эту информацию.

В ночь на 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

В тот же день защита Насирова подала апелляцию на решение Соломенского суда об его аресте.