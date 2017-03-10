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Генеральная прокуратура совместно со Службой безопасности разоблачили бывшего генерального консула Грузии в Одессе в завладении государственными средствами в особо крупных размерах, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

Отмечается, что Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины сообщается о подозрении бывшему генеральному консулу Грузии в Одессе в завладении государственными средствами в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, и в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, то есть в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что, действуя по предварительному сговору с другими сотрудниками консульства, в период с июня 2012 года по ноябрь 2013 года он предоставил в налоговый орган Украины документы на возмещение более 17 млн ​​грн налога на добавленную стоимость за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах Louis Vuitton, Gucci, Dsquared, Helen-Marlen и др., которые расположены на территории Киева и Одессы, что соответственно дает основание возвращения им, как иностранцам, налога на добавленную стоимость.

Таким образом суммарная цена «приобретенной» сотрудниками консульства брендовой одежды и других товаров за собственные средства должна составлять более 100 млн грн или более 12 млн долл США по соответствующему курсу того времени.

По данным ГПУ, непосредственно себе указанное лицо заявило и получило к возмещению НДС в размере более 4 млн грн. Указанные средства возмещались на его личный счет и в дальнейшем были сняты им наличными в банковских терминалах Одессы и Киева на собственные цели.

При этом часть НДС в размере почти 1 млн грн ему возмещена за совершение покупок в периоды, в которые он не находился на территории Украины и физически приобретать никаких товаров не мог. Более того, часть покупок в эти периоды указанным лицом была якобы сделана в ООО «Мастер Компани», ООО «Эверест 1», ООО «ФФ Украины», которые на время «приобретения» хозяйственной деятельности не осуществляли вообще.

Сейчас решается вопрос об избрании бывшему генеральному консулу меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме, определенной законом.
ForUm

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