В Службе безопасности не исключают, что ряд помощников народных депутатов могли готовить проплаченный Москвой митинг под Администрацией Президента. Об этом в комментарии телеканалу 112 Украина заявил глава СБУ Василий Грицак.

«У нас была информация о том, что именно сегодня группа женщин должна была проводить акцию под Администрацией Президента Украины с намерениями приковать себя наручниками и так далее... У нас продолжается работы по документированию причастности лиц из числа помощников нардепов к проявлениям сепаратистского характера, в организации «круглых столов», голосования и так далее», - сказал он.

Грицак напомнил, что в конце февраля на брифинге СБУ были обнародованы переписки помощников нардепов, где в частности говорилось о необходимости найти «плакальщиц».

«Я не могу некоторые вещи объявить, но, поверьте, мы понимаем, кто плакальщицы и откуда они пришли», - сказал он.

Напомним, 21 февраля на совместном брифинге глава СБУ Василий Грицак и генпрокурор Юрий Луценко заявили о том, что в Украине для дестабилизации ситуации были задействованы группы людей, среди которых есть помощники действующих народных депутатов.

Как заявил Грицак, среди подозреваемых есть Юрий Житомирский, помощник нардепов Геннадия Кривошеи («Народный фронт»), Дениса Силантьева («Радикальная партия») и Татьяны Бахтеевой («Оппозиционный блок»).