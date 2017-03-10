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Представители Администрации Президента не пытаются влиять на деятельность Специальной антикоррупционной прокуратуры. Об этом руководитель САП Назар Холодницкий заявил в интервью газете «Факты».

«Знаете, люди обязательно хотят меня приплести к кому-то. Вот говорят, что я зависим от Президента, что он может меня уволить. Но по закону он меня не назначает и не увольняет. Однако для кого-то главное — сказать. Как в том анекдоте: «Священник говорит мужчине: «Знаете, ваша дочка плохо себя ведет». — «Так у меня ж два сына». — «А это неважно, слух-то уже пошел», – отметил он.

«Могу твердо заявить, что за этот год не было ни одного звонка ни из Администрации Президента, ни из Верховной Рады, ни из Кабмина с просьбой или требованием не трогать того или иного персонажа. А ведь мы расследуем громкие дела. Тот же Михаил Охендовский, тот же Насиров, тот же Онищенко», – подчеркнул Холодницкий.

Как ранее сообщал ForUm, Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине создана независимая антикоррупционная инфраструктура. 
ForUm

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