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Кабинет Министров Украины во исполнение обращения членов семей Героев Небесной Сотни выделил 5,8 млн грн на приобретение микроскопа Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз для проведения баллистических экспертиз.

Как сообщает пресс-служба правительства, соответствующее распоряжение было принято на заседании в пятницу.

Семьи Героев Небесной Сотни во время встречи обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с тем, чтобы Кабмин выделил ресурсы на приобретение этого оборудования.  

Гройсман поручил ответственным министрам лично проследить скорейшее подписание и реализацию этого решения.
ForUm

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