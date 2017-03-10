Кабинет Министров Украины на заседании в пятницу принял решение об отмене около 100 нормативно-правовых актов, которые на сегодня не имеют законодательных оснований и мешали ведению бизнеса в Украине, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Отмечается, что в течение 2 месяцев министерства и другие органы могут обосновать возобновление действия этих нормативно-правовых актов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в последние дни провел ряд встреч с представителями украинского и иностранного бизнеса. «Все говорят о том, что нелепые регуляции сдерживают экономический рост и замедляют инвестирование в Украину. Это означает, что надлежащий климат в различных сферах пока еще не создан», - отметил он.

Вместе с тем, по его словам, представители бизнеса отмечают положительные последствия определенных шагов, которые уже сделал правительство. Так, в конце 2016 года правительство в рамках «дерегуляционного дня» отменило более трехсот постановлений и нормативных актов, ограничивающих деятельность бизнеса в Украине.

«Специалисты подсчитали, что 367 актов - это 3 тыс. страниц различных регуляций и требований, которые должен выполнить украинский бизнес, бизнес, который работает в Украине. Представьте, сколько надо потратить времени, чтобы их прочитать, потом их выполнить, еще и не ошибиться, потому что каждая ошибка может быть неприятной с точки зрения штрафных санкций», - отметил Гройсман.

Он заявил, что после отмены регуляторных актов был определен период, в течение которого министерства и заинтересованные органы могли выступить за восстановление их действия. «Ни одного обращения на возвращение не последовало», - сказал глава правительства.

Развитие национальной экономики является одним из важнейших приоритетов правительства, подчеркнул премьер-министр. «Наша задача в тот момент, когда есть много людей, которые хотят блокировать наше экономическое развитие, блокировать экономически нашу страну, уничтожать ее извне и изнутри, мы должны работать еще более качественно для того, чтобы удержать экономический рост», - подытожил он.

Напомним, 23 ноября 2016 года Кабинет Министров Украины в рамках процесса дерегуляции отменил действие 367 регуляторных актов, касающихся разных сфер ведения бизнеса в Украине.