Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении инспектора одного из батальонов управления патрульной полиции Киева. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Полицейский обвиняется в том, что пользуясь своим служебным положением, требовал 13500 грн у матери киевлянина за непривлечение последнего к уголовной ответственности за якобы злостное неповиновение полиции.

«Полицейский пообещал женщине за указанную сумму не составлять рапорт о совершении ее сыном этого преступления, несмотря на то, что парень на самом деле не совершал таких действий», - говорится в сообщении.

По результатам расследования ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 189 УК Украины (вымогательство, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения, с угрозой ограничения прав, свобод, законных интересов близкого родственника потерпевшего).

Обвинительный акт направлен в Оболонский райсуд Киева для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.