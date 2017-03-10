Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что существует немного реальных инструментов заставить Россию выполнить решение Международного суда ООН в случае его вынесения по иску Украины относительно нарушения конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом она сказала в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос относительно работы представителей Украины в Международном суде ООН в Гааге, Климпуш-Цинцадзе напомнила, что сейчас Международный суд ООН рассматривает вопрос вводить или не вводить временные меры в отношении Российской Федерации, о чем просит Украина.

Она отметила, что суд до двух месяцев может принимать решение относительно временных мер. «Что касается рассмотрения дела по существу, то только после того, как это первичное решение будет принято, суд решит, будет ли он дальше рассматривать дело по существу, и будет решать, какой будет график такого рассмотрения», - отметила чиновник, сообщает УНИАН.

В то же время, на вопрос об опасениях относительно возможности лишь декларативного значения решения суда, которое так ни к чему и не обяжет Россию, Климпуш-Цинцадзе сказала: «Если такое решение будет принято, оно будет обязательным к исполнению Российской Федерацией».

«Другое дело, что действительно реальных инструментов заставить Российскую Федерацию выполнять решения Международного суда ООН есть, как минимум, немного. Вместе с тем, это дает дополнительные не чисто политические, не чисто дипломатические, а правовые аргументы для того, чтобы продолжать давление на Российскую Федерацию, для того, чтобы прекратить ее агрессию против Украины», - отметила вице-премьер-министр.

Напомним, 9 марта Международный суд ООН завершил слушания в рамках иска Украины к России о применении предупредительных мер против РФ в связи с запросом Киева. Решение может быть вынесено до конца апреля.

Глава украинской делегации заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в ходе выступления на слушаниях дела сказала, что Украина просит суд принять временные меры против России до начала рассмотрения дела по сути.

Министерство информационной политики Украины составило ТОП-5 фактов лжи российской стороны во время выступления в Международном суде ООН.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.