В Вооруженных силах Украины проведена инвентаризация транспортных средств, предоставленных воинским частям как благотворительная помощь. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По результатам проведения инвентаризации установлено, что на 1 марта в воинских частях (учреждениях) ВСУ находится 1530 единиц транспортных средств, предоставленных в качестве благотворительной (волонтерской) помощи, из них: производства стран СНГ (СССР) – 341 ед., иностранного производства – 1189 ед.

По результатам обработки инвентаризационных ведомостей, предоставленных военными частями, установлено, что на 80 ед. транспортных средств отсутствуют номера кузова (шасси), а VIN коды еще 232 ед. нуждаются в уточнении.

Так, на значительное количество автомобилей частично отсутствуют документы, подтверждающие правомерность их поступления (передачи) в воинские части (акты приема-передачи, письма о благотворительной бесплатной передаче автомобилей, грузовые таможенные декларации).

С целью подготовки необходимых (определенных в законопроекте) данных о транспортном средстве для признания их гуманитарной помощью, организована работа по уточнению военными частями регистрационных данных автомобилей и имеющихся на них документов (в войска направлено соответствующее распоряжение со сроком исполнения до 30 марта 2017 года).

Кроме того, Главное управление Военной службы правопорядка подготовило и направило письма в Главный сервисный центр МВУ и Украинское бюро Интерпола Нацполиции – для проведения проверки проинвентаризованных в воинских частях автомобилей по базам похищенных транспортных средств в Украине и по базам разыскиваемых автомобилей за рубежом. Государственной фискальной службы Украины направлено письмо для установки режимов пребывания транспортного средства на таможенной территории Украины.