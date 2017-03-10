В Украине приветствуют решение о назначении на 5 апреля рассмотрение украинского вопроса о безвизовом режиме в Европейском парламенте, однако вынесение этого вопроса на март – проблематично.

Об этом заявила вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе журналистам, сообщает Укринформ.

«Есть еще одна сессия пленарная Европейского парламента, которая, действительно, будет проходить в середине марта. Там достаточно заполнена повестка дня. Я не вижу необходимость ломать копья для того, чтобы на неделю раньше, или на неделю позже состоялось голосование», - сказала она.

Вице-премьер отметила, что в случае, если голосование будет проходить в марте, то это «прекрасно».

Напомним, 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам утвердил проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования.

2 марта Совет Евросоюза на уровне послов дал согласие на отмену визового режима для граждан Украины.

Европейский парламент планирует рассмотреть отмену виз для украинцев 5 апреля.

Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел активизировать работу для скорейшего принятия Европейским парламентом положительного решения по отмене визового режима для граждан Украины.