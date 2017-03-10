также в разделеПолитика
Холодницкий уверяет, что у Президента не пытались влиять на работу САП 8
Климпуш-Цинцадзе: У суда ООН немного инструментов для давления на РФ 14
Аваков обвинил «Сбербанк» в финансировании НВФ 21
Высший совет правосудия выступил против закона об антикоррупционных судах 40
Айвазовская: Вопрос выборов в ОРДЛО снят с повестки дня в Минске 80
В РФ заявили, что письма Януковича с просьбой ввести войска не было 66
ГПУ не собирается допрашивать Януковича в России 49
Посол: Большинство европарламентариев поддерживают предоставление Украине безвиза 49
Эро: Украина может полагаться на Францию в «нормандской формате» 42
Порошенко поручил МИД обеспечить поддержку безвиза в Европарламенте 26
В Кремле прокомментировали заявление о найденном оружии в шахтах Донбасса 1041
МИД проанализирует каждое слово россиян в Гааге 68
Суд в Гааге может принять решение в отношении РФ до конца апреля 152
Германия и РФ выступают за привлечение США к переговорам по Украине 91
Главы МИД нормандской четверки встретятся в Париже 42
Климкин: Над заявлениями РФ об оружии в шахтах смеется весь мир 147
Лавров призвал Киев прекратить блокаду Донбасса 113
Комитет Европарламента утвердил безвиз для Украины 129

В Украине приветствуют решение о назначении на 5 апреля рассмотрение украинского вопроса о безвизовом режиме в Европейском парламенте, однако вынесение этого вопроса на март – проблематично.

Об этом заявила вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе журналистам, сообщает Укринформ.

«Есть еще одна сессия пленарная Европейского парламента, которая, действительно, будет проходить в середине марта. Там достаточно заполнена повестка дня. Я не вижу необходимость ломать копья для того, чтобы на неделю раньше, или на неделю  позже состоялось голосование», - сказала она.

Вице-премьер отметила, что в случае, если голосование будет проходить в марте, то это «прекрасно».

Напомним, 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам утвердил проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования.

2 марта Совет Евросоюза на уровне послов дал согласие на отмену визового режима для граждан Украины.

Европейский парламент планирует рассмотреть отмену виз для украинцев 5 апреля.

Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел активизировать работу для скорейшего принятия Европейским парламентом положительного решения по отмене визового режима для граждан Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года