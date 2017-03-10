В Украине приветствуют решение о назначении на 5 апреля рассмотрение украинского вопроса о безвизовом режиме в Европейском парламенте, однако вынесение этого вопроса на март – проблематично.
Об этом заявила вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе журналистам, сообщает Укринформ.
«Есть еще одна сессия пленарная Европейского парламента, которая, действительно, будет проходить в середине марта. Там достаточно заполнена повестка дня. Я не вижу необходимость ломать копья для того, чтобы на неделю раньше, или на неделю позже состоялось голосование», - сказала она.
Вице-премьер отметила, что в случае, если голосование будет проходить в марте, то это «прекрасно».
Напомним, 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам утвердил проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования.
2 марта Совет Евросоюза на уровне послов дал согласие на отмену визового режима для граждан Украины.
Европейский парламент планирует рассмотреть отмену виз для украинцев 5 апреля.
Президент Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел активизировать работу для скорейшего принятия Европейским парламентом положительного решения по отмене визового режима для граждан Украины.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время