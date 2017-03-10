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В пятницу, 10 марта, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная (3 уровень) лавинная опасность. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на прогнозы Укргидрометцентра. 

Лавиннный дозор снеголавинной станции Плай обнаружил схождение пяти лавин.

Одна лавина объемом 1800 куб. м сошла ориентировочно в ночь с 8 на 9 марта с горы Плай, остальные – с горы Великий Верх.

По данным ГосЧС, ущерб в результате не нанесен.

 
ForUm

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