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В организованной киевским метрополитеном акции, приуроченной ко дню рождения Тараса Шевченко, приняли участие 147 человек. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

«Друзья, коллеги и наши пассажиры! Спасибо каждому, кто присоединился к нашим #HappyShevchenkoHours в метро. Вы декламировали из памяти, читали с распечатки, играли на сопилке, пели и произносили хором любимые строки», - отмечается в сообщении.

Напомним, на трех станциях киевского метро пассажиров пускали бесплатно в обмен на стихи Шевченко.
ForUm

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