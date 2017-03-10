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Российское государственное информагентство РИА Новости опубликовало фейк об Украине и якобы радиоактивной утечке. При этом журналисты сослались на статью норвежского сайта Barents Observer, в которой Украина не упоминалась.

Об этом пишет Ліга.net.

В статье шла речь о незначительных концентрациях радиоактивного йода-131, зафиксированных в атмосфере по всей Европе.  

«Известно, что на украинских атомных энергостанциях существуют серьезные проблемы с централизованным управлением и исполнением норм и стандартов работы», - пишут РИА Новости.       

В оригинальной статье таких слов нет. Об Украине там нет ни одного слова.

Новость о радиоактивной утечке распространилась другими российскими СМИ.

Фальшивая цитата сначала появилась в Комсомольской правде в статье, основанной на различных источниках, но не приводящей свидетельств в пользу того, что облако йода появилось в Украине.

На сайте Комсомольской правды в Украине лживая цитата и сейчас есть. Со ссылкой якобы выдержки из статьи опубликовали также и РИА Новости Украина.

 
ForUm

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